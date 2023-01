Per omicidio colposo in concorso, la Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio di dodici medici dell’ospedale di Castelvetrano (Tp) in servizio, all’epoca dei fatti, nei reparti di medicina e chirurgia. A dover decidere sulla richiesta sarà il gup del Tribunale di Marsala Annalisa Amato.

Familiari della vittima si costituiscono parte civile

Hanno chiesto di costituirsi parte civile i quattro fratelli della vittima, Francesco Carbonello, insegnante di Salemi (Tp), deceduto all’età di 55 anni nel giugno 2019. Ad assistere i familiari sono gli avvocati Francesco Salvo e Marco Romanelli.

Il decesso dell’insegnante Francesco Carbonello

Nel giugno 2019, l’insegnante venne ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale di Castelvetrano per un attacco di colite acuta. Ma dopo oltre dieci giorni di ricovero le sue condizioni non accennavano a migliorare. Per questo, fu trasferito nel reparto di chirurgia dello stesso nosocomio, dove venne sottoposto a due interventi chirurgici. Ma dopo il secondo vi fu il decesso.

Per familiari, presunte responsabilità a carico dei medici

E i familiari sporsero una denuncia-querela contro ignoti da cui è scaturito il procedimento penale. La Procura di Marsala dispose l’autopsia, dalla quale sarebbero emerse presunte responsabilità a carico dei medici per i quali si chiede il processo.

