E’ mancato davvero poco ad una tragedia in autostrada A-29 Palermo-Mazara del Vallo, nella zona dello svincolo di Castelvetrano. Ad evitare il peggio, bloccando una microcar che procedeva contromano sull’autostrada, è stata la prontezza di spirito dei finanzieri impegnati nel servizio di scorta del procuratore di Gela, Salvatore Vella, e impedendo che venisse travolta dai mezzi in transito.

I militari della guardia di finanza di Gela hanno notato che due autoarticolati improvvisamente avevano deviato la loro traiettoria come per evitare un pericolo: in effetti vi era una microcar con a bordo due ragazze di 17 anni di Mazara del Vallo che stava percorrendo l’autostrada contromano. I militari, a questo punto, con lampeggianti e sirena accesi si sono posizionati di traverso sulla corsia di sorpasso, in direzione di Mazara del Vallo, per «proteggere» la microcar ed evitare impatti con altri veicoli.

La macchinina una volta bloccata è riuscita a fare un’inversione di marcia ed è uscita dallo svincolo di Castelvetrano, «scortata» sempre dai finanzieri. Fuori dall’autostrada le ragazze sono state raggiunte dai genitori e dai familiari, scoppiando a piangere per la paura. Le due famiglie hanno ringraziato i due finanzieri di Gela, consapevoli del rischio che loro figlie hanno corso. C’è da capire come mai la guidatrice del piccolo mezzo abbia imboccato lo svincolo autostradale. In tal senso sono in corso le indagini affidate sempre ai militari della Guardia di finanza.