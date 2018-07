a bordo anche alcuni minori

Con due motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza sono sbarcati a Trapani, la notte scorsa, 57 tunisini (e non 66) che erano stati soccorsi a largo di Pantelleria. Sono tutti uomini. Ci sarebbe anche qualche minore.

Gli immigrati sono in buona salute. In nottata sono stati trasferiti all’hotspot di Trapani Milo. I tunisini erano su un barcone in legno avvistato da un aereo Frontex che ha diramato l’allarme alle motovedette in pattugliamento.