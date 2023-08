Strascico polemico fra artisti dopo la serata di insulti del cantante Morgan che ha letteralmente perso la testa durante il concerto di Selinunte. Dopo le offese al pubblico di Selinunte e la bufera social che ne è seguita, il cantante Morgan si scusa attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram.

Insulti al pubblico ma, fra le righe, critiche aspre anche ad alcuni colleghi. “Io ho dei sentimenti, non sono un personaggio” aveva detto fra l’altro Morgan continuando “Se volete questo andate a vedere Marracasch…” citando anche altri artisti. Nomi che BlogSicilia aveva omesso ma che sono chiari nel video e nelle parole di Morgan.

Marracash risponde a muso duro

Adesso è Marracash a rispondere a muso duro con una storia sulla sua pagina ufficiale instagram. “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”. Marracash lo scrive in una storia su Instagram, rispondendo così a Morgan che sabato sera a Selinunte, durante uno spettacolo, al pubblico che lo invitata a cantare una cover di Battiato aveva risposto di andare a vedere Marracash o Fedez.

Morgan si era poi scusato col pubblico ma non con i colleghi

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse”.

Le scuse del cantante per i toni ma non nella sostanza

“Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri – scrive – al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”.

Il perché di questa reazione

Nello stesso post Morgan spiega il perchè della sua reazione spropositata “Se pur nel modo sbagliato, è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto”.

Cosa ha scatenato la reazione

A scatenare la reazione del cantante sarebbe stata una richiesta arrivata dal pubblico. Qualcuno ha chiesto una canzone di Battiato e Morgan ha perso la testa. “Io ho dei sentimenti, non sono un personaggio” ha detto prima a chi gli aveva avanzato la richiesta, poi si è rivolto a tutto il pubblico prendendosela anche con altri colleghi “Andata a vedere e ascoltare altri” ha detto facendo nomi e cognomi in modo palesemente denigratorio nei confronti di altri artisti.

La scena andata avanti a lungo

A un certo punto sembrava che si stesse calmando “Visto che comunque sono un signore ve lo dimostro” ha detto e sembrava che stesse preparandosi a intonare le note della canzone richiesta ma po giù altre offese al pubblico anche ad personam additando prima questo e poi quello spettatore, uno sol perché rideva della situazione (probabilmente imbarazzato) un altro per le sue presunte preferenze sessuali.

La protesta del pubblico

Dal fondo della platea iniziavano a piovere le proteste al grido di “ma smettila” e questo fomentava ulteriormente l’atteggiamento del cantante. Il video di quanto accaduto veniva ripreso e postato da diversi spettatori sui social accompagnato da proteste di vario tipo “Spettacolo indecente di Morgan al parco archeologico di Selinunte…non ci sono parole” scrive Giuseppe “Serata rovinata” scrive Maria. In tanti postano il video o spezzoni della vicenda ed è bufera social sul cantante

La trattativa

la vicenda si risolve con una trattativa fra chi gli aveva chiesto la canzone ed il cantante. Lo spettatore si avvicina, spiega di aver chiesto la sua interpretazione della musica di Battiato, il suo punto di vista e alla fine, non senza difficoltà, la follia di una sere rientra e torna ad essere un concerto. un paio di cover di Battiato e poi via.