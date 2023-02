Il 15enne del Trapanese vittima di un incidente stradale

Muore dopo 22 giorni di agonia Flavio Margeri, il 15enne di Petrosino rimasto vittima di un violento incidente stradale in sella alla sua moto. Ieri il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale di Marsala dove era ricoverato in gravissime condizioni si dallo scorso 15 gennaio. mamma, papà e sorella del ragazzino sono rimasti aggrappati alla speranza sino all’ultimo. Poi è arrivata la terribile notizia dal reparto di rianimazione del nosocomio Marsalese che ha spento ogni speranza.

Il terribile incidente

L’incidente si verificò lo scorso 15 gennaio. Il minorenne alla guida del suo scooter andò ad impattare contro un palo della luce. Uno schianto che fu davvero violentissimo. Immediati scattarono i soccorsi, un’ambulanza del 118 trasportò il ragazzo privo di sensi all’ospedale di Marsala. Qui i medici hanno provato a fare di tutto per salvare la vita del giovane. Tenuto in vita dalle macchine, perché non respirava autonomamente, Flavio muore ieri pomeriggio dopo 22 giorni di agonia. Troppo gravi le lesioni interne che aveva riportato.

La sua vita e le sue passioni

La vittima frequentava l’istituto superiore tecnologico “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala. Inoltre era un grande appassionato di pallamano ed infatti militava nella locale squadra del Petrosino “Il giovinetto”.

Il cordoglio

Il cordoglio del mondo sportivo è unanime e le società esternano il loro dolore: “Sono notizie che non vorremmo mai sentire – si legge in una nota dell’Asd pallamano Marsala -, la nostra società si unisce al dolore della società ‘Il Giovinetto’ per la perdita del giovanissimo Flavio Margeri”. “Costernati e affranti – scrive la pallamano Aretusa – rivolgiamo un simbolico e caloroso abbraccio alla famiglia del giovane atleta Flavio Margeri, prematuramente scomparso, e agli amici del Giovinetto Petrosino per la grave perdita”. “L’Asd Pgs Villaurea si unisce al dolore della famiglia Margeri e della società ‘Il Giovinetto’ per la perdita del giovanissimo Flavio. Alla famiglia e alla società sentite condoglianze”.