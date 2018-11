Il conducente aveva anche la patente scaduta

Una autoambulanza è stata posta sotto sequestro dalla polizia stradale perché sprovvista di assicurazione in corso di validità. Il veicolo, appartenente ad una associazione di volontariato, non era neppure in regola con la revisione.

Come riporta castelvetranoselinunte.it, il mezzo è stato fermato sulla A29 Mazara-Palermo e, durante il controllo, gli agenti hanno verificato le irregolarità. Il conducente dell’ambulanza era inoltre in possesso di una patente di guida scaduta. Il mezzo è stato quindi posto sotto sequestro.

Per saperne di più