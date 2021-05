Si è detta disponibile per sottoporsi all'esame del DNA

Una ragazza di 17 anni di Scalea, comune della provincia di Cosenza, è stata segnalata perché somigliante a Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004.

La 17enne, raggiunta dai giornalisti, come riportato su Lacnews24.it, ha affermato: «Non sono io Denise Pipitone, sono sicura». E ancora: «Anche io ho avuto problemi familiari, ma non so perché dicono che sia io Denise Pipitone: io mi chiamo Denisa e abito a Cosenza, sono qui a Scalea da amici».

Denisa ha raccontato di essere nata in Romania e di avere una cicatrice su un sopracciglio simile a quella di Denise perché caduta da cavallo quando era piccola. Ha detto che non avrebbe alcun problema a sottoporsi all’esame del DNA, pur rimarcando che sarebbe inutile.

Denisa, di origine rom, ha rivelato di essere nata in Romania nel 2002 e di essere arrivata in Italia nel 2009. Da allora abita a Cosenza, dov’è domiciliata anche la madre.

La segnalazione era giunta da due parrucchiere di Scalea, dopo che si era presentata nel salone di bellezza per sottoporsi a una trattamento di colore ai capelli.