Omicidio nella notte a Castelvetrano. In una sparatoria in via Mazzini in un locale sarebbe stato ucciso un giovane di 33 anni.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia.

Dopo la segnalazione, nella periferia della città è stato trovato il corpo senza vita di Vincenzo Adamo Favoroso (conosciuto anche come Vincenzo Triolo) , Il medico legale ha confermato che il giovane è stato ucciso con il colpi di un fucile a canne mozza.

La sua morte sarebbe collegata con gli spari in Via Mazzini.

I militari dell’Arma che stanno conducendo le indagini sono alla ricerca dell’omicida. Una persona si trova in caserma ed è sentito dai militari.