era medico e chirurgo di fama internazionale

E’ stata intitolata alla memoria del primario Giuseppe Galfano l’Unità Operativa di Urologia dell’ospedale Paolo Borsellino, a Marsala.

Il medico chirurgo, scomparso il 5 marzo 2019 a 78 anni, aveva condotto il reparto di Urologia dell’ospedale marsalese per oltre vent’anni distinguendosi oltre che per la sua alta levatura morale e umana, per preparazione professionale, maestria chirurgica, l’alto senso del dovere.

La sua lunga attività professionale lo ha visto impegnato in numerosi corsi e seminari di livello nazionale, Galfano fu esponente della società Siculo-Calabra di Urologia portando la sua fama di grande chirurgo nel campo urologico oltre i confini regionali: nel 2019, è stata dedicata alla sua memoria la 38^ edizione del Congresso Nazionale di Urologia e a lui ne è stata attribuita la Presidenza onoraria.

Alla cerimonia di intitolazione, che si è svolta stamattina nel presidio medico Paolo Borsellino in forma ridotta in coerenza con le disposizioni aziendali per l’emergenza Covid-19, hanno partecipato il direttore dell’Unità operativa, Emanuele Caldarera, il direttore sanitario di Presidio, Francesco Giurlanda, i medici Antonio Sollazzo, Antonio Lombardo e Cristina Scalici, l’infermiera Stella Livigni.

E’ prevista una cerimonia formale alla presenza della famiglia non appena sarà passata l’attuale emergenza sanitaria.