Le violenze fisiche e verbali avvenute nel Trapanese

Continui atti di bullismo verso il compagno di classe. I carabinieri fanno luce sulle continue violenze subite da un ragazzino nel Trapanese. Addirittura è emerso che la vittima fosse bullizzata da anni, sin dalla prima elementare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un recente episodio. Il bullo ha infatti colpito con estrema violenza il compagno con un pugno. Al punto da spedirlo in ospedale con ben 20 giorni di prognosi. Vicenda che ha spinto i genitori della vittima a sporgere denuncia alla locale stazione dell’Arma. Immediate le verifiche avviate dagli investigatori e sono anche arrivate subito le conferme ai continui atti di violenza.

Notificato l’avviso di conclusione indagini

I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Un’inchiesta portata avanti dalla Procura per i minorenni di Palermo che ha coinvolto un minorenne di Pantelleria. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di aver commesso per anni atti di bullismo ai danni di un compagno di classe.

Lo sviluppo dell’indagine, ascoltata la vittima

La scrupolosa attività di indagine svolta dai carabinieri dell’isola si è sviluppata sentendo direttamente la vittima e i testimoni. Ad avvalorare poi la ricostruzione anche la visione di immagini di videosorveglianza. Tutto questo ha permesso di documentare le minacce, derisioni, aggressioni e danneggiamenti che la vittima era giornalmente costretta a subire. Aggressioni che avvenivano in pubblico.

La denuncia dei genitori

Gli atti di bullismo sarebbero infine culminati in lesioni. E questo è accaduto quando il minorenne indagato ha colpito la vittima con un pugno al volto. Un gesto che ha mandato in ospedale la vittima che ha rimediato 20 giorni di prognosi. Episodio che ha spinto i genitori del bullizzato a sporgere denuncia ai carabinieri. Nel corso delle loro indagini i carabinieri hanno scoperto che le violenze sarebbero andate avanti per anni. Addirittura sin da quando il ragazzo frequentava la prima elementare.