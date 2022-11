Arrestato in flagranza nel Catanese impiegato di una cava

La videosorveglianza lo becca mentre ruba carburante all’interno della ditta per la quale lavora. Un uomo è stato arrestato nel Catanese dopo che su di lui si erano concentrati dei fondati sospetti da parte dei carabinieri. Ai militari dell’Arma, dopo la denuncia dell’imprenditore, è bastato visionare le immagini di videosorveglianza per incastrare l’infedele dipendente.

La denuncia del titolare

Ad entrare in azione i carabinieri della Stazione di Ragalna che hanno arrestato in flagranza un 63enne di Paternò accusato di “furto aggravato”. Tutto è nato dall’intervento dei militari dell’Arma in una cava di Belpasso, il cui titolare aveva denunciato il furto di ingenti quantità di oli minerali e carburante di proprietà della società.

I controlli dopo la denuncia

I carabinieri hanno controllato i veicoli di alcuni operai in uscita dall’azienda, tra cui una Fiat Seicento condotta dal 63enne, che trasportava nel bagagliaio quattro taniche di plastica contenenti 20 litri di gasolio ciascuna. Un carico ritenuto sospetto tanto che i carabinieri avevano chiesto delle spiegazioni al conducente il quale a sua volta riferiva di aver riempito in mattinata quei bidoni in una stazione di rifornimento di Paternò.

L’approfondimento

Una giustificazione che non ha convinto i militari dell’Arma che hanno voluto approfondire la vicenda. Per questo motivo hanno deciso di visionare le immagini del sistema di videosorveglianza in uso all’azienda, da cui è emerso che poco prima, il 63enne aveva rubato le 4 taniche da un veicolo aziendale, per caricarli nella propria macchina. Il Gip ha convalidato l’arresto.

Simile episodio nel Trapanese

Non è la prima volta che in Sicilia i ladri di carburante vengono beccati grazie alle telecamere. Era successo nei mesi scorsi nel Trapanese quando i carabinieri di Paceco denunciarono 2 uomini, uno trapanese e uno romeno, per tentato furto e ricettazione in quanto ritenuti responsabili di un tentato furto di gasolio da alcuni veicoli in sosta all’interno del piazzale di una ditta nel trapanese.