“Non immaginavo si parlasse di un cadavere di Denise”, Piera Maggio sotto shock

05/05/2021

Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, nel corso della trasmissione Ore 14, su Rai2, ha commentato la notizia dell’accesso dei carabinieri nell’appartamento in cui aveva vissuto Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, padre della piccola scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. «Sono scioccata – ha affermato la donna – ho saputo questa notizia dai giornali. Non sapevo nulla di questo accertamento: so che gli accertamenti devono essere fatti ma non immaginavo che si parlasse di un ‘cadavere’ di Denise. Avrei voluto un minimo di delicatezza e avrei voluto che mi fosse stata data notizia di questo accertamento attraverso il mio legale». «Tutto questo non è giusto. Qual è la delicatezza nei confronti di una madre? Cosa mi hanno dimostrato? Che parlano con me attraverso i giornalisti? – ha aggiunto Piera Maggi – La riservatezza era dovuta. Ho sempre detto che fino a prova contraria Denise va cercata. Se mi dimostrano il contrario mi fermo, ma devono dimostrarmelo e non devono dirmelo attraverso i giornali». Piera Maggio, che ha poi chiesto di lasciare la trasmissione, era accompagnata dal suo legale, Giacomo Frazzitta: «Ho grande stima nei confronti del procuratore Pantaleo (capo della procura di Marsala, n.d.r.), che è persona riservatissima e che ha grande attenzione per le indagini. Qualcuno ha tradito la riservatezza del procuratore». Fonti investigative di Marsala hanno, comunque, smentito che siano in atto le ricerche del corpo di Denise Pipitone.

