La tragedia ad Alcamo, la vittima, Aldo Ferrara, aveva 50 anni

Un uomo di 50 anni è morto precipitando da un balcone al terzo piano. Si tratta di Aldo Ferrara, autista dei pullman della linea regionale Segesta.

L’incidente è avvenuto in via Madonna del Riposo, ad Alcamo nel Trapanese, dove abitava con la moglie e il figlio di dodici anni.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Ferrara era uscito sul balcone per aggiustare un condizionatore malfunzionante: ha quindi preso una scala per appoggiarla sul muro, ma ha perso l’equilibrio ed è scivolato. Avrebbe tentato in tutti i modi di non cadere, aggrappandosi alla ringhiera.

Alla fine, il tragico volo e l’impatto violentissimo sull’asfalto che non gli ha lasciato scampo. L’allarme è stato lanciato subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Tuttavia non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Ferrara era molto conosciuto nella provincia di Trapani e di Palermo per il suo lavoro: in tantissimi lo trovavano ogni mattina alla guida del pullman che li conduceva a destinazione. I suoi passeggeri lo ricordano come un “compagno di viaggio”, un volto amico che teneva compagnia durante il tragitto quotidiano verso il lavoro.

Il cordoglio degli amici sui social

E in queste ore sono decine i messaggi per lui sui social: “Caro Aldo riposa in pace, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto nei miei confronti. Non ti dimenticherò mai, sarai per sempre nel mio cuore”, scrive Anthony.

“Io e Francesca – scrive Mary – non dimenticheremo mai il tuo sorriso e le tue battute. Viaggiare con te era uno spasso, sempre pronto a scambiare qualche piacevole parola e sempre prudente alla guida. Mancherai a tutti”. E ancora: “Mi hai lasciato un vuoto che non riesco a colmare – scrive Vincenzo –. Un amico sempre pronto a darmi consigli, sapevi tutto di me e io di te. Per me eri come un padre”.