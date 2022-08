La Pallacanestro Trapani torna in campo. Sia pure per un’amichevole. Domani, mercoledì 31 agosto, alle 19 affronterà al PalaConad il Green Basket Palermo.

È la prima uscita stagionale per la squadra allenata da Daniele Parente che si prepara per il campionato di serie A2. Una verifica contro la compagine palermitana allenata da Marco Verderosa. Gli ospiti parteciperanno al prossimo campionato di serie B con primo impegno ufficiale della stagione il 10 settembre in Supercoppa a Capo d’Orlando. L’ingresso per assistere all’amichevole è libero.

Presentata la campagna abbonamenti

Presso il PalaConad di Trapani, si è tenuta la presentazione della campagna abbonamenti della Pallacanestro Trapani in vista della stagione 2022-2023. Tema principale per quest’anno è “la decima partecipazione consecutiva della Pallacanestro Trapani alla seconda serie nazionale”.

Su questa consapevolezza è stato elaborato il video di presentazione e tutta la campagna pubblicitaria con lo sviluppo dell’hashtag #Decimocapitolo che accompagnerà per tutta la stagione la formazione granata. L’amministratore delegato Nicolò Basciano ha spiegato: “Abbiamo deciso di mantenere invariati i prezzi e voluto dare a tutti i nostri tifosi la possibilità di usufruire di un’importante scontistica. Per tutti coloro che si abboneranno entro il 9 settembre il costo dell’abbonamento ordinario sarà di 130 euro, del parterre granata 170 euro e del parterre centrale 270 euro”.

Infine l’intervento del direttore generale Valentino Renzi, il quale ha tenuto a precisare che “I prezzi dei nostri abbonamenti sono molto competitivi visto che comprendono tutte le partite ufficiali della stagione. Per provare a rendere ancora più simbiotico il rapporto fra squadra e tifoseria, inoltre, grazie al nostro sponsor Duca di Castelmonte, ai primi 100 abbonati offriremo una cena in cui saranno presenti la squadra e lo staff. La nostra segreteria del PalaConad, sita presso lo Store Ufficiale, è a disposizione di tutti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19”.

I prezzi delle tessere e dei biglietti

Prezzi abbonamenti 2022 23 – serie A2

Ordinario 150 euro, 130 euro in prelazione

Parterre granata 200 euro, 170 euro in prelazione

Parterre centrale 300 euro, 270 euro in prelazione

Over 65 100 euro

Under 20 80 euro

Biglietti stagione regolare:

Tribuna ordinaria 14 euro, parterre 25 euro

Le tessere saranno valide per le partite di SuperCoppa, Stagione Regolare e fase ad orologio.