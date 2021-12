Basket, A2 maschile

Chiusura di 2021 col botto. Sfida proibitiva per la 2B Control Trapani che domenica 19 dicembre sarà impegnata in Friuli sul parquet dell’Udinese per la dodicesima, e penultima giornata del girone verde della serie A2 maschile di basket.

I granata, infatti, al PalaSport Primo Carnera si troveranno di fronte la seconda forza del campionato (unitamente a Pistoia e Casale Monferrato). Siciliani in medio-bassa classifica con 10 punti, friulani con 6 lunghezze in più.

Capo d’Orlando ci prova con Casalpusterlengo

Allo stesso orario al Palafantozzi la InfoDrive Capo D’Orlando riceve l’Assigeco Casalpusterlengo. Palla a due alle 17. Capo d’Orlando nell’ultimo turno ko di 20 punti (97-77) sul parquet del Novipiù Casale Monferrato mentre nell’ultimo impegno casalingo è arrivato il successo con la Pallacanestro Piacentina. Messinesi terzultimi con 6 punti, Casalpusterlengo con 14 è a caccia di punti per scalare le parti nobili della classifica. Ospiti in serie positiva da quattro partite di fila.

In serie B girone D, Agrigento cerca la decima vittoria di fila

Nel weekend si gioca il tredicesimo turno in serie cadetta. La Fortitudo Agrigento è a caccia della decima vittoria consecutiva e domenica 19 dicembre alle 16.30 sarà al PalaSport di Forio per affrontare il Pietratorcia che ha la metà dei punti dei siciliani. Agrigento primo a braccetto del Lions Basket Bisceglie ha vinto il derby di alta classifica con la Fidelia Torrenova per 55-53. Campani affamati di punti dopo tre ko consecutivi.

Torrenova in casa col Pozzuoli

Match delicato per la Fidelia Torrenova che riceve al Palaluxor Building alle 18 il Pozzuoli. Dopo la sconfitta con l’Agrigento, i peloritani provano a riscattarsi sui campani. A dividere le due compagini 4 lunghezze. Siciliani nel gruppo che insegue la coppia di testa a quota 16, ospiti con 12 dopo un ruolino di marcia in perfetto equilibrio: 6 vittorie e 6 sconfitte.

Anticipo Kleb Ragusa a Ruvo Di Puglia

Trasferta insidiosa, per la Virtus Kleb Ragusa sull’ostico parquet del Ruvo Di Puglia. Palla a due alle 21 di sabato 18 dicembre. Iblei con 16 punti hanno due lunghezze di vantaggio sui pugliesi.