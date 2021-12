Basket, serie A2 maschile

In A2, Capo d’Orlando vuole risollevarsi in casa con la Pallacanestro Piacentina

Trasferta a Casalpusterlango per la 2B Control Trapani a caccia di costanza

In B, la Fortitudo Agrigento che riceve il Taranto, derby tra Ragusa e Torrenova

Capo d’Orlano in casa con la Pallacanestro Piacentina, Trapani in trasferta a Casalpustarlengo. Questi gli impegni della decima giornata del girone verde del campionato nazionale di serie A2 di basket maschile per le due compagini siciliane.

Infodrive Capo d’Orlano cerca punti

La Infodrive Capo d’Orlando riceve domenica 5 dicembre al PalaFantozzi alle 12 la Pallacanestro Piacentina con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e di conquistare due punti per risollevare la classifica. I siciliani navigano nelle zone basse della classifica con 4 punti ed una partita da recuperare, quella col Giorgio Tesi Group di Pistoia.

Squarcio nella copertura esterna del PalaFantozzi

Nelle scorse ore, intanto, un enorme squarcio alla copertura esterna del PalaFantozzi mette in allarme la società orlandina. Situazione che potrebbe aggravarsi nei prossimi giorni. Il club ha espresso la sua preoccupazione con le parole del Dg Francesco Venza “Non possiamo nascondere che la situazione è grave. Dal 2018 lo squarcio è peggiorato in maniera preoccupante e adesso si è arrivati al limite. Sarebbero oramai insufficienti interventi tampone. Qualora cedesse anche la seconda copertura, evento assai probabile, chiederemo asilo al PalaMangano di Sant’Agata di Militello per terminare degnamente la stagione e poi chiudere definitivamente i battenti”.

Trapani di scena a Casalpustarlengo

La 2B Control Trapani rende visita al Casalpustarlengo. La sfida si gioca domenica 5 dicembre alle 17 al PalaBanca di Piacenza. Granata, a quota 8 punti in classifica, reduci dal successo con Urania Milano per 90-81 vogliono spingersi oltre. Padroni di casa, invece, vittoriosi di misura ad Orzinuvi per 83-82

Serie B girone D, c’è il derby Ragusa-Torrenova

La Fortitudo Agrigento anticipa il suo match della decima giornata di andata a sabato 4 dicembre alle 19 la sfida in trasferta al PalaFiom con la C.J. Basket Taranto.

Padroni di casa secondi con 14 punti in classifica (7 vittorie e 2 sconfitte) vogliono rimanere in scia della capolista Lions Basket Bisceglie. I pugliesi sono settimi con 4 punti in meno.

Domenica 5 dicembre alle 18 al PalaPadua si gioca il derby tra la Virtus Kleb Ragusa riceve la Fidelia Torrenova.

Gli iblei sono sesti con 10 punti, mentre il Torrenova fa parte del gruppetto con Ruvo Di Puglia e Virtus Arechi Salerno che con 12 punti insegue la Fortitudo Agrigento.