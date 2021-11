Domenica si gioca l'ottavo turno

Trapani e Capo d’Orlano vogliono sfruttare il fattore campo

In serie B, Agrigento a Reggio Calabria, Torrenova di scena a Monopoli

Gioca in casa Ragusa che riceve la Virtus Arechi Salerno

Turno casalingo per le due siciliane di A2 maschile. Domenica 21 novembre, la Control Trapani riceve la Novipiù Casale Monferrato, il Capo d’Orlando, invece, l’Orzinuovi nell’ottava giornata del girone Verde del campionato nazionale di serie A2 maschile di basket.

Entrambe le siciliane cercano punti per rilanciarsi in classifica ed a sfruttare il fattore campo. Il Trapani a quota 6 non vuol perdere l’occasione di agganciare i piemontesi in classifica e vuole concedere il bis di vittorie consecutive dopo il blitz sul campo della Pallacanestro Piacentia e dimenticare la batosta interna di due settimane fa con la capolista San Bernardo Cantù.

Cerca di sbloccarsi, invece l’Infodrive Capo D’Orlando. Contro l’Agribertocchi Orzinovi i messinesi proveranno ad evitare la quarta sconfitta consecutiva ed a smuovere la classifica che attualmente li vede a quota 2. L’Orzinuovi, invece, perso fin qui tutte le partite ed è ferma, assieme all’Edilnol Biella, in fondo alla classifica a zero.

In serie B trasferte per Agrigento e Torrenova

Si gioca l’ottava giornata nel girone D della serie B. La Fortitudo Agrigento, seconda in classifica, è di scena a Reggio Calabria sul parquet della Viola con palla a due alle 18 di domenica 21 novembre.

Siciliani e calabresi sono separati soltanto da due punti ed i padroni di casa, che fanno parte di un gruppo di sette squadre appaiate in classifica ad 8 punti, cercano il successo per dare uno strappo decisivo e salire nelle posizioni più nobili della graduatoria.

La Fidelia Torrenova va Monopoli (con inizio sempre alle 18). I messinesi 8 punti ma con due gare in meno, cercano in Puglia un nuovo successo per confermarsi protagonisti del girone in questo scorcio iniziale di regular season. Padroni di casa navigano nei bassi fondi della classifica con 4 punti dopo sette incontri.

Turno casalingo, invece, per la Virtus Kleb Ragusa che al Palapadua alle 16.30 riceve la Virtus Arechi Salerno. Match “spareggio” tra iblei e campani per arrivare a quota 10 in classifica.