Tragedia nel basket siciliano, muore un cestista, sospetta crisi ipoglicemica

Redazione di

18/10/2021

“Un uomo eccezionale una persona unica la sua umiltà il suo biglietto da visita Haitem perché ,perché ….!!!! Riposa in pace diventerai sempre di più il simbolo di questa società starai sempre con noi e non ti lasceremo mai. Per sempre lupo e parte del branco”. Questo il messaggio comparso questa mattina sulla bacheca facebook della società di basket della Fortitudo Messina, colpita dalla tragedia della morte in campo di un proprio tesserato, Haitem Jabeur Fathallah, di 32 anni. L’atleta é morto nell’ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per un malore che lo aveva colpito nel corso di un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold. Situazione subito disperata Fathallah, mentre era impegnato in una fase di gioco, si é accasciato ed ha perso i sensi. La partita è stata subito sospesa per soccorrere il cestista. Il giocatore é stato portato in ospedale con un’ambulanza, ma é morto poco dopo il ricovero. Dopo che Fathallah si é accasciato, sono anche intervenuti alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti e che hanno tentato inutilmente di rianimare il giocatore. I sanitari, dopo essersi resi conto della gravità della situazione, hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza attrezzata per la rianimazione. Non ha più ripreso conoscenza Il giocatore, dopo il malore che lo ha colpito e durante il trasporto in ospedale, é rimasto sempre incosciente. Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket. Nato ad Agrigento, dopo avere giocato con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, era arrivato a Messina nella stagione 2016/2017, militando prima nella Basket School e successivamente nella Fortitudo Messina. Le possibili cause Secondo i primi riscontri il 32enne avrebbe avuto inizialmente dei problemi di mobilità. In pratica non sarebbe stato in grado di muovere le gambe correttamente. A questo primo sintomo, però, si è aggiunto quello della perdita di conoscenza. Pare che il giocatore abbia avuto un arresto cardiaco collegato a una possibile crisi ipoglicemica che lo ha fatto entrare in coma.

“Un uomo eccezionale una persona unica la sua umiltà il suo biglietto da visita Haitem perché ,perché ….!!!! Riposa in pace diventerai sempre di più il simbolo di questa società starai sempre con noi e non ti lasceremo mai. Per sempre lupo e parte del branco”. Questo il messaggio comparso questa mattina sulla bacheca facebook della società di basket della Fortitudo Messina, colpita dalla tragedia della morte in campo di un proprio tesserato, Haitem Jabeur Fathallah, di 32 anni. L’atleta é morto nell’ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per un malore che lo aveva colpito nel corso di un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold.

Situazione subito disperata

Fathallah, mentre era impegnato in una fase di gioco, si é accasciato ed ha perso i sensi. La partita è stata subito sospesa per soccorrere il cestista. Il giocatore é stato portato in ospedale con un’ambulanza, ma é morto poco dopo il ricovero. Dopo che Fathallah si é accasciato, sono anche intervenuti alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti e che hanno tentato inutilmente di rianimare il giocatore. I sanitari, dopo essersi resi conto della gravità della situazione, hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza attrezzata per la rianimazione.

Non ha più ripreso conoscenza

Il giocatore, dopo il malore che lo ha colpito e durante il trasporto in ospedale, é rimasto sempre incosciente. Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket. Nato ad Agrigento, dopo avere giocato con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, era arrivato a Messina nella stagione 2016/2017, militando prima nella Basket School e successivamente nella Fortitudo Messina.

Le possibili cause

Secondo i primi riscontri il 32enne avrebbe avuto inizialmente dei problemi di mobilità. In pratica non sarebbe stato in grado di muovere le gambe correttamente. A questo primo sintomo, però, si è aggiunto quello della perdita di conoscenza. Pare che il giocatore abbia avuto un arresto cardiaco collegato a una possibile crisi ipoglicemica che lo ha fatto entrare in coma.