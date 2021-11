Nel nono turno di serie A2 maschile il Trapani riceve Milano per riscattarsi

Capo D’Orlando rinvia la sfida col Pistoia al 22 dicembre

In serie B, Ragusa a Pozzuoli, Agrigento in casa con Napoli, Torrenova ospita Taranto

Trapani in casa col Milano, Capo d’Orlando rinvia la sfida col Pistoia. Questo il menu della nona giornata di andata del girone Verde del campionato nazionale di serie A2 di basket maschile.

Domenica 28 novembre, la 2B Control Trapani, dopo aver perso con la Novipiù Casale Monferrato nel turno precedente, riceverà al PalaLelio l’Urania Basket Milano. Palla a due alle 17. I granata, alla seconda partita consecutiva in casa, con un successo aggancerebbero i meneghini a quota 8 in classifica in una zona centrale.

Trasferta a Pistoia rinviata per Capo d’Orlano. La sfida si giocherà il 22 dicembre alle 20.30. Peloritani di nuovo in campo domenica 5 dicembre al PalaFantozzi con la Pallacanestro Piacentina.

Serie B, Ragusa anticipa, Agrigento e Terranova in casa

Si gioca il nono turno anche nel girone D del campionato cadetto. La Virtus Kleb Ragusa gioca l’anticipo di giornata a Pozzuoli. Il match inizia alle 19. Iblei fermi con 4 punti in classifica, campani in zone più nobili con 4 lunghezze in più. Entrambe vengono da un ko: i siciliani in casa con l’Arechi Salerno per 75-81, il Pozzuoli 79-75 a Taranto.

La Fortitudo Agrigento cerca punti pesanti in casa con la Geko Consulting Napoli per rimanere col fiato sul collo della capolista Lions Basket Bisceglie. Il match si giocherà domenica 28 novembre alle 18 al Palaempedocle R. Moncada. Partenopei inseguono con 4 lunghezze da recuperare nei confronti dei siciliani.

Impegno casalingo anche per la Fidelia Torrenova che, sempre domenica alle 18, riceve il Cj Basket Taranto al PalaLuxor Building in uno degli incontri di cartello della nona giornata della regular season. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 10 in classifica ma i siciliani hanno disputato due partite in meno. Entrambe hanno ottenuto la settimana scorsa un successo. I peloritani hanno espugnato il parquet del Monopoli per 78-66; i pugliesi hanno regolato in casa il Pozuoli per 79-75.