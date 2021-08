Aveva 81 anni ed è stata una figura di spicco nell’ASD Verga

Il basket palermitano a lutto piange l’improvvisa scomparsa di Mario Morelli morto oggi a Mondello all’età di 81 anni. Storico dirigente dell’ASD Verga Basket Palermo per oltre venti anni ha ricoperto praticamente tutti i ruoli dirigenziali. Con lui sono cresciute tre generazioni di giocatrici di basket che oggi ne piangono le qualità umane oltre che l’attaccamento allo sport come modello esistenziale.

Una persona appassionata

Gli amici lo ricordano come una figura storica ASD Giovanni Verga. Per anni ha svolto i suoi compiti di dirigente con passione e disponibilità. Doti che lo hanno subito fatto diventare un punto di riferimento per tutti. Dalle giocatrici al presidente. Sono tutti addolorati e si stanno mobilitando perché l’affetto per questa persona gentile era condiviso.

La grande gioia dell’ultima promozione in A1

Col Verga ha vissuto le grandi gioie della promozione in A1 nel 2018-19 conquistata dopo il quarto posto nel girone Sud della serie A2 ed un cammino ai play off che ha visto la squadra palermitana eliminare Faenza, Civitanova Marche e Bologna.

Una promozione arrivata dopo anti anni di sacrifici di un club che negli anni ’80, fino ai primi anni ’90 ha calcato i parquet più prestigiosi d’Italia. E prima aveva assistito alla risalita della squadra palermitana dalla serie B regionale alla B d’Eccellenza nella stagione 2009-2010, a quella in A3 (2012-13) a quella in A2 (2015-16).

La grande delusione

Chi gli era vicino racconta anche la sofferenza e la delusione per la non partecipazione al campionato di massima serie nazionale a causa della pandemia. Una Serie A1 che mancava al club palermitano dalla stagione 89/90 e che era stata raggiunta sul campo. Chi ha fatto sport sa cosa significhi.

Tutti, oltre a piangerlo ed a ricordarlo con affetto, lo ringraziano per quanto ha saputo fare e trasmettere.