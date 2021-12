Basket, serie A2 maschile

Sfida difficile per il Trapani che riceve il Torino

Trasferta per Capo D’Orlando, di scena a Casale Monferrato

In B si gioca il derby d’alta classifica tra Fortitudo Agrigento e Fidelia Terranova

Ragusa riceve la Viola Reggio Calabria per un match equilibrato

2B Control Trapani in casa col Torino, Capo d’Orlano a Casale Monferrato. L’undicesima (e terzultima) giornata di andata del girone Verde di serie A2 di basket maschile offre questo menu per le due squadre siciliane in lotta nelle zone medio-basse della classifica.

Domenica 12 dicembre alle 12, al Palallio, la 2B Control Trapani riceve la Reale Mutua Assicurazioni Torino. Granata con 8 punti in classifica, piemontesi con 14. Trapani sconfitto domenica scorsa a Casalpustarlengo per 77-64 spera di ripetere la prestazione ed il risultato con l’Urania Basket Milano di 7 giorni fa quando si impose sui meneghini per 90-81.

Gli ospiti, dal canto loro, cercano punti per non allontanarsi dalle zone nobili della graduatoria e puntano al riscatto dopo aver perso in casa ad opera del Pistoia per 72-75. Ultima trasferta vittoriosa, l’86-90 sul Mantova il 28 novembre scorso.

Infodrive Capo d’Orlando a Casale Monferrato

Trasferta a Casale Monferrato per la Infodrive Capo d’Orlando, ospite del Novipiù. La sfida si gioca domani alle 17 al Palaferraris.

L’Orlandina cerca punti per allontanarsi dai bassi fondi della classifica e domenica scorsa ha battuto 81-80 la Pallacanestro Piacentina conquistando la terza vittoria stagionale ed un po’ di ossigeno.

I piemontesi sono squadra di vertice e con 14 punti in 10 partite proveranno a non staccarsi dal treno che insegue il Cantù a 4 lunghezze di distanza. Padroni di casa reduci dal successo di misura (67-68) sull’Urania Basket Milano, ed in precedenza hanno battuto Treviglio per 88-85 e Trapani in trasferta per 67-84, Mantova, Casalpustarlengo, Biella. Non perdono dal 24 ottobre scorso, dallo stop interno con la capolista Cantù.

In serie B, derby tra Fortitudo Agrigento e Fidelia Torrenova

Il derby siciliano tra Fortitudo Agrigento e Fidelia Torrenova che si gioca domenica 12 dicembre alle 18 al PalaEmpedocle Moncada è il match di cartello della dodicesima giornata di andata del girone D.

Padroni di casa secondi a quota 18, ospiti terzi separati da due punti. La Fortitudo è in serie positiva: nel turno infrasettimanale ha battuto agevolmente il Pozzuoli in trasferta per 56-85 e domenica scorsa il Taranto, sempre fuori casa per 47-61 e complessivamente vince da 7 partite. Gli agrigentini non perdono dal 16 ottobre, quando si arresero 81-77 alla Tecno Switch Ruvo di Puglia.

Mercoledì, i peloritani hanno superato Salerno 70-67 e perso il derby precedente a Ragusa 83-75

Ragusa riceve la Viola

Sempre domenica 12 dicembre, ma alle 18, la Kleb Ragusa riceve al PalaPadua la Pallacanestro Viola e prova a dare uno strappo per volare ancora più in alto. Gli iblei hanno 14 punti, 6 in più degli avversari. Cercano il poker di vittorie dopo aver vinto a Formia (60-63) nel turno infrasettimanale giocato nel giorno dell’Immacolata, quello nel derby di domenica scorsa con la Fidelia Terranova ed il successo a Pozzuoli. Ragusa non perde dal 21 novembre (75-81 tra le mura amiche per mano di Salerno).

Pallacanestro Viola Reggio Calabria ha conquistato finora 8 punti ma ha disputato una partita in meno. Viene dalla sconfitta interna con Geko Consulting Napoli e non vince dal 14 novembre quando inflisse al Molfetta una sconfitta interna per 69-74.