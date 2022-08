Indagano i carabinieri sull’incidente che ha coinvolto un emigrato siciliano

Indagano i carabinieri per fare luce sulla morte di un giovane siciliano emigrato, Ivan Prinzivalli, 32 anni, originario di Marsala nel Trapanese, morto a causa di una caduta da un quad che gli era stato prestato ad un amico. Se la dinamica del tragico impatto appare chiara, resta invece un giallo la sparizione dal luogo dell’incidente del veicolo con il quale è morto il 32enne. Il quad infatti è stato fatto sparire e pare che i militari dell’arma lo abbiano rintracciato a casa del proprietario.

Il figlio del mago

Prinzivalli, stando alla prima ricostruzione della dinamica, ha perso la vita sabato scorso a Villanova di Guidonia, in provincia di Roma dove l’uomo abitava con la sua famiglia. Una famiglia molto conosciuta perché il padre della vittima, Vincenzo Prinzivalli, fa come professione il mago ed è molto gettonato nel territorio. Ivan era a bordo di un quad che sembra fosse di proprietà di un amico. Per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro due auto posteggiate.

I soccorsi inutili

I soccorsi sono scattati immediatamente. Un’ambulanza ha caricato il 32enne in fin di vita, con una grave lesione alla testa procurata dalla caduta dal mezzo che gli ha fatto sbattere la testa sull’asfalto. E’ stato trasportato all’ospedale di Tivoli in codice rosso ma è morto poco dopo il suo arrivo. Le indagini per la ricostruzione dell’accaduto sono ancora al vaglio dei militari dell’arma, non si esclude anche il coinvolgimento di un altro mezzo ma al momento non vi sono in tal senso dei riscontri concreti.

Il quad sparito

All’arrivo sul luogo dell’incidente da parte dei carabinieri il mezzo con il quale è morto il giovane non è stato trovato. Sembra che sia stato ritrovato in casa del legittimo proprietario che lo avrebbe rimosso dalla strada autonomamente. Si ipotizza che non fosse neanche coperto da assicurazione.