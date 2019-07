La Regione contro il provvedimento del Governo

Il Governo Musumeci, a tutela del settore della pesca siciliano e della storica tonnara fissa di Favignana, ricorrerà, attraverso l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, avverso i decreti di ripartizione delle quote di tonno rosso in Sicilia, recentemente emessi dal Ministero delle Politiche Agricole, che di fatto hanno portato alla immediata chiusura della tonnara di Favignana.

La giunta regionale prende l’iniziativa su proposta dell’assessore per l’Agricoltura e per la Pesca mediterranea, Edy Bandiera. A renderlo noto è lo stesso Bandiera, al termine della Giunta di Governo, che si è tenuta nella tarda serata di ieri.

“L’assegnazione delle quote di pesca, pari ad appena 14 tonnellate e al massimo bastevoli per una barchetta con due pescatori, non sono certamente compatibili con un progetto serio, come quello della riapertura della tonnara di Favignana, per il quale sono stati compiuti seri investimenti di centinaia di migliaia di euro – afferma l’assessore – da mesi chiediamo al Governo un totale cambio di rotta sul tema del riparto nazionale delle quote per le tonnare circolanti e fisse e di non ignorare i principi fondamentali di equità, sostenibilità finanziaria ed equilibrio tra tutti gli operatori, previsti dal Regolamento comunitario vigente. In assenza e nelle more di atti concreti da parte del Governo nazionale, che oggi mancano del tutto, con l’atto approvato ieri, chiediamo il pronunciamento del tribunale amministrativo competente”.