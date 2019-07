Donna lavorava in un ristorante ma prendeva il reddito di cittadinanza

Prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero. Così è stato beccato un altro “furbetto del reddito di cittadinanza”. Sempre in Sicilia. Questa volta i controlli hanno beccato una donna che lavorava in un ristorante di Castelvetrano, nel Trapanese.

Percepiva il reddito di cittadinanza ma lavorava in nero in una attività di ristorazione e così una donna di 33 anni è stata denunciata dai carabinieri di Castelvetrano. La scoperta è stata fatta dai carabinieri nel corso di alcune ispezioni nei locali pubblici della località trapanese, Sono stati i militari con il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani a scoprire l’ennesimo furbetto. Adesso la donna dovrà restituire le somme ricevute dal reddito di cittadinanza all’ente previdenziale.

Eppure i controlli sui beneficiari del reddito di cittadinanza erano stati annunciati già nei giorni scorsi. Tutti coloro che prendono il reddito di cittadinanza, inoltre, saranno convocati dai centri per l’impiego.

Sempre nel trapanese lo scorso 2 giugno i carabinieri di San Vito lo Capo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno beccato un altro lavoratore in nero che beneficiava del rdc. Durante i controlli a carico di lavoratori presenti in un cantiere, cinque sono risultati “in nero” e uno di loro percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. A fine maggio a Monreale un altro operaio beneficiario del reddito di cittadinanza che lavorava anche lui in nero, è stato sorpreso a montare un cancello.