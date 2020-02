l'ultimo saluto alla donna uccisa da Vincenzo Fasillo

Durissime le parole di monsignor Domenico Mogavero nel corso dell’omelia del funerale di Rosalia Garofalo, vittima del femminicidio avvenuto nel corso della notte del 29 gennaio a Mazara del Vallo.

La cittadina trapanese si è fermata in segno di lutto per dare l’ultimo saluto alla donna uccisa da Vincenzo Fasillo, l’uomo con cui era sposata da 30 anni. Il funerale si è svolto ieri mattina a Mazara.

Mogavero ha usato toni duri. Rosalia è stata una donna “uccisa come una pecora da macello“, ha detto. “Essa ora è nelle mani di Dio, nessun tormento la toccherà più, la sua morte può essere ritenuta una sciagura, la sua partenza da questo mondo una rovina, ma essa è finalmente nella pace, verso la quale l’accompagna la nostra affettuosa preghiera di suffragio, che invoca anche il conforto della fede per il figlio e i parenti tutti, provati da un dolore tanto grande”.

Rosalia Garofalo aveva più volte denunciato le violenze e i soprusi del marito e altrettante volte aveva ritirato le denunce. Al funerale oltre al sindaco di Mazara del Vallo che ha proclamato il lutto cittadino, c’erano i parenti, gli amici della donna.

Il vescovo Magavero ha detto di non poter neppure immaginare “l’abisso di sofferenze patite nel corpo e nell’anima“, “associato all’impotenza di fronte alle brutalità del marito”. Dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa il 30 gennaio scorso, i sanitari del 118 giunti nella casa di Mazara del Vallo hanno trovato Rosalia riversa sul letto e non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul suo corpo è stata riscontrata la presenza di numerose ecchimosi, che hanno confermato l’ipotesi secondo cui sarebbe stata picchiata fino alla morte.

Intanto per venerdì 7 febbraio un gruppo di cittadini ha organizzato una fiaccolata in ricordo di Rosalia Garofalo e di tutte le donne vittime di femminicidio (FOTO TRAPANIOGGI)