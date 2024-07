Tre incontri aperti al pubblico per parlare del “bello della cultura” nella splendida cornice della Torre Doria di Scopello con lo sfondo della “magia del Rotary”. Il Rotary Club Alcamo inizia così il suo anno sotto la guida della neo presidente Claudia Ingrao e di un nuovo direttivo.

Un nuovo anno rotariano all’insegna del dialogo

“Parte con entusiasmo – spiega la presidente Claudia Ingrao – il nuovo anno rotariano con ‘una pagina bianca’ che scriveremo tutti insieme: riempiendola di storie, emozioni, racconti e servizio. Soltanto dialogando con le nostre comunità e nelle nostre comunità, si potrà portare avanti un progetto di servizio armonico, che sappia realmente recepire le istanze di miglioramento e possa permette di recuperare il ‘senso’ di tutto il Bello che ci circonda”.

Tre appuntamenti estivi per il confronto culturale

I tre appuntamenti estivi hanno quindi l’obiettivo di divenire veri e propri momenti di confronto. Il primo appuntamento, “Donne e Mediterraneo”, sarà domenica 28 luglio, con lo scrittore Enzo Di Pasquale, in dialogo con la giornalista Simonetta Trovato, per esplorare le diverse anime delle protagoniste femminile dei tre romanzi dell’autore di “Ignazia”, “Un’isola chiamata Zingaro” e “Come un tiglio a Getzi Park”. Si proseguirà sabato 3 agosto, con la presentazione del libro “Les Italiens. Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia”. Sarà presente l’autore Dario Maltese, giornalista e volto noto Mediaset che si confronterà con la giornalista Silvia Grilli, si scopriranno nel corso dell’incontro le vite di tredici italiani che hanno trovato in Francia il luogo in cui far avverare i propri sogni scoprendo nella loro origine un punto di forza. Ultimo appuntamento, venerdì 30 agosto, con la festa di fine estate: un primo momento sarà dedicato ad un talk con protagoniste storie di successo tutte siciliane, a seguire degustazioni di vini e prodotti del territorio e musica.

Informazioni pratiche sugli eventi

Tutti e tre gli incontri saranno ospitati nella Torre Doria di Scopello e avranno inizio alle 19. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.

I principi e gli obiettivi del Rotary Alcamo

Partendo da questi incontri culturali, “il Rotary Alcamo – aggiunge Claudia Ingrao – continuerà a portare avanti i principi di solidarietà, amicizia, inclusione ed integrità, che in modo continuo vengono tramandati a partire dalla bellissima intuizione del fondatore Paul Harris. Il tema dell’anno è la ‘Magia del Rotary’: si parlerà di Pace, declinata nella forma del rispetto degli altri e dell’inclusione con la promozione di momenti di incontro e collaborazione, ma anche nella forma del rispetto della donna; si tratterà di Sostenibilità, ambientale, economica e sociale; di Valorizzazione dei territori e delle eccellenze; di Spreco, alimentare e non, con un focus sull’acqua”.