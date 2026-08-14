San Vito Lo Capo annulla il Ferragosto: la decisione del sindaco

Walter Giannò di

14/08/2026

Ferragosto, in una località balneare, è la giornata dell’anno. Quest’anno a San Vito Lo Capo non si farà nulla. L’amministrazione comunale ha disposto l’annullamento degli eventi in programma, a seguito della tragedia che ha colpito l’intera cittadinanza.

Il provvedimento

La decisione riguarda le attività e le iniziative previste in occasione delle festività. Nella comunicazione firmata dal sindaco Francesco La Sala si legge che il provvedimento è adottato “quale segno di rispetto e di partecipazione al lutto che ha colpito la nostra Comunità”. Il lutto cittadino vero e proprio sarà, invece, dichiarato in un secondo momento: “In occasione dei Funerali verrà dichiarato il lutto cittadino”.

L’invito rivolto anche ai privati

Il Comune non si è limitato agli eventi organizzati dall’amministrazione. L’invito è stato esteso a chi gestisce attività commerciali sul territorio: “Invitiamo tutti i cittadini, gli ospiti e gli Operatori Economici del territorio a vivere, nei propri locali commerciali, questi giorni con sobrietà musicale e rispetto”.

Le vittime

Il provvedimento arriva dopo la morte di Davide Anselmo, operaio impegnato presso l’impianto di depurazione, e di Francesco Bulgarella, soccorritore del 118.

Nella comunicazione diffusa dall’amministrazione, La Sala ha espresso la posizione dell’ente. “È una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità di San Vito Lo Capo e che ci lascia sgomenti e addolorati”, ha dichiarato il primo cittadino.

E ha proseguito: “In questo momento di immenso dolore, l’Amministrazione si stringe con affetto e vicinanza alle famiglie delle vittime, ai loro cari, ai colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso con loro il percorso umano e professionale”.

La comunicazione si conclude con una formula che sintetizza il senso della decisione: “San Vito Lo Capo si ferma e si stringe attorno alle famiglie di Davide e Francesco”. In una precedente comunicazione l’amministrazione aveva inoltre espresso “piena vicinanza alle famiglie dei due scomparsi e ai loro colleghi”.