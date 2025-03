Una delegazione di Italia Viva, guidata dal senatore Matteo Renzi, dall’onorevole Davide Faraone e dalla senatrice Dafne Musolino si è recata questa mattina davanti all’ ospedale di Mazara del Vallo, per accendere un faro sui gravi ritardi sulla refertazione degli esami istologici.

Il caso è esploso grazie alla coraggiosa denuncia di Maria Cristina Gallo, docente di Mazara del Vallo con la quale Renzi ha parlato telefonicamente prima di arrivare a Mazara.

“Si è registrato qui il più grande scandalo sanitario degli ultimi vent’ anni di storia repubblicana. A 206 malati di tumore è stato impedito di avere una diagnosi tempestiva.

Più di 3000 esami istologici sono stati refertati con un ritardo incomprensibile e immorale.

Trovo allucinante che venga io qui all’ ospedale di Mazara per solidarizzare con malati, medici e operatori e non il Presidente della regione, che da quando è scoppiato il caso non ha mai messo piede qui.

Renato Schifani deve dimettersi, non gettare le proprie responsabilità su altri” ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi.