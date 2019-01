Sarebbe morto il 18 gennaio 2017 a Madrid, Antonino Donato, 40 anni, di Petrosino (Tp) il cui decesso è stato comunicato dalle autorità spagnole, attraverso la Questura di Trapani, soltanto pochi giorni fa ai familiari.

E’ giallo sulla fine dell’uomo che mancava da casa da due anni e proprio due anni fa sarebbe morto in Spagna ma sena che nessuno ne avesse avuto notizie per 24 lunghi mesi.

I familiari, infatti, non avevano più notizie del congiunto da circa due anni e hanno appreso della morte perché invitati dalla polizia italiana ad effettuare il riconoscimento attraverso una foto.

Le autorità spagnole parlano di “decesso per cause naturali”, ma alla comunicazione non è allegato alcun certificato medico. E non è stato comunicato neppure dove si trova esattamente la salma.

Tanti gli interrogatiivi che sorgono a iniziare dal cosa facesse in Spagna e dal perchè solo adesso, a due anni dalla morte, giunge la comunicazione con la richiesta di identificazione. Inizialmente, inoltre, a quanto pare, ai familiari era stato detto che la morte risaliva ad un anno fa.

Ad infittire il mistero lka totale assenza di spiegazionemsugli eventi che avrebbero poprtato al decesso, sul ritrovamento delc adavere e proprio sui temi di tasmissione della richieta. La fmiglia si sta ora attivando, attraverso canali ufficiali, per comprendere cosa sia accaduto e se effettivamente l’uomo deceduto sia il loro congiunto