L'incidente tra Marsala e Mazara del Vallo

Ancora una vittima della strada in questo inizio di 2024. in un drammatico scontro tra auto e moto nel Trapanese, ha perso la vita un 18enne. Il ragazzo era un volontario della Croce rossa di Mazara del Vallo e per questo molto noto in città.

La vittima

Biagio Lombardo, 18 anni, questo il suo nome, è deceduto a causa di un incidente avvenuto la notte scorsa sulla strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il giovane era su una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Marsala. Lombardo nel Trapanese era molto conosciuto anche per le sue attività di volontariato.

Faceva parte, infatti, della Croce Rossa Italiana di Mazara del Vallo, che ha diffuso un messaggio di cordoglio: “La Croce Rossa di Mazara del Vallo – si legge nel documento – perde un valoroso giovane Volontario a causa di un incidente stradale avvenuto stanotte. Era un ragazzo educato e con una grande umanità. La presidente e tutto il comitato si stringe al dolore della famiglia per la grave perdita”.

Il 2024 delle strade insanguinate

il nuovo anno ha da subito mostrato la sua tendenza alle tragedie. Strade insanguinate a Palermo nella notte della Befana. La vecchietta della tradizione non sembra portare doni in città. A perdere la vita è stato un uomo identificato solo dopo ore. Si tratta di Filippo La Barbera, di 43 anni. L’incidente mortale è avvenuto tra le strade di Palermo. La vittima, in sella ad uno scooter Piaggio Beverly, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo.

L’uomo, che abitava nel quartiere Zisa, avrebbe perso il controllo del suo Piaggio Beverly, a pochi metri dal supermercato. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica.

Altre vittime in episodi diversi nelle ultime ore

Nel corso della giornata precedente in città si erano registrate altre tre vittime in circostanze diverse fra loro. dalle prima indagini sembra si tratti di una morte sul lavoro, un decesso in strada e un incidente oppure un suicidio.