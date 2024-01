l'incidente a rosolini, nel siracusano

Un grave incidente si è verificato a Rosolini, nel Siracusano, con una donna, rimasta schiacciata tra una macchina ed un muro. E’ accaduto nelle ore scorse quando la vittima si è recata nell’autolavaggio gestito dal fratello che era andato a trovare.

L’incidente

La giovane si è accorta che una delle auto, lasciata dal proprietario per il lavaggio del mezzo, stava percorrendo, senza guida, un tratto del locale. E’ probabile che fosse senza freno a mano, fatto sta che la donna si sarebbe precipitata verso la macchina nel tentativo di fermare o rallentare la sua corsa ma, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, è rimastra incastrata tra il veicolo ed il muro.

I soccorsi

Le sue urla hanno attirato l’attenzione di chi, in quel momento, si trovava nell’attività commerciale: sono arrivati poco dopo i soccorsi e si è reso necessario il trasferimento della vittima in un ospedale di Catania. Sulle condizioni della donna, i medici, al momento, preferiscono non sbilanciarsi ma sono ore di ansia per la famiglia della vittima.