Nessun segno di morte violenta. L’autopsia eseguita sulla salma di Concetta Conti, pensionata di 79 anni trovata morta nel soggiorno della sua abitazione nel centro storico di Agrigento, tra le vie Gamez e Porcello, non scoglie i dubbi. Almeno dai primi responsi dell’esame. Il medico legale non ha riscontrato segni particolari ma per conoscere in toto l’esito dell’esame autoptico bisognerà attendere alcuni giorni. In un primo momento, si era pensato ad una rapina, in ogni caso la polizia non esclude nulla al momento