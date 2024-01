Indaga la squadra mobile, la vittima con una ferita alla testa

Una rapina finita male, è questa l’ipotesi che sta prendendo quota dopo il ritrovamento di una donna morta all’interno della sua abitazione. L’episodio si è verificato ad Agrigento, in un appartamento del centro storico. Ad essere trovata senza vita una pensionata di 79 anni, dopo l’allarme lanciato da alcuni vicina di casa.

Le indagini

Ad indagare la squadra mobile della questura di Agrigento. Pare che dall’ispezione cadaverica sia stata trovata una ferita sulla testa della 79enne. Ancora troppo presto per avere delle certezze ma si pensa che quella ferita sia stata provocata da un oggetto contundente. Ecco perché gli inquirenti credono che l’anziana possa essere stata vittima di una rapina e probabilmente tramortita perché avrebbe provato a reagire. Adesso si stanno acquisendo immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per provare a capire i movimenti all’orario presunto della morte.

Il ritrovamento

Il corpo ritrovato in seguito alle segnalazioni di alcuni vicini di casa. Da tre giorni non vedevano l’anziana e avevano provato a suonare al campanello senza avere alcuna risposta. Ecco perché alcuni di loro hanno deciso di segnalare la situazione sospetta alla polizia.

Altra tragedia nell’Agrigentino

La provincia Agrigentina è rimasta scossa per un incredibile episodio collegato sempre a rapine. Nel 2022 un uomo è morto perché appena rientrato in casa trova i ladri. Per lo shock ha avuto un malore ed è deceduto. Una storia incredibile e triste, quella di un 66enne, Domenico Marchica di Favara. E’ stato colto da un malore dopo aver trovato in casa propria, in via Saba, due ladri. Il pensionato, stando a quanto ufficialmente ricostruito dai carabinieri, dopo essere rientrato in casa ha trovato i due delinquenti nella sua abitazione. Stavano rovistando fra armadi e cassetti, ha chiamato i militari dell’Arma. Con ambulanza del 118 il pensionato trasferito, in codice “giallo”, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Dopo qualche ora dal ricovero, le condizioni si sono aggravate ed il 66enne è spirato.

