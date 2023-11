indagini dei carabinieri

Intimidazione ad un commerciante di auto a Rosolini per lo scoppio di un incendio dentro l’autosalone che ha danneggiato 8 macchine.

I danni

Le fiamme si sono sprigionate in nottata in contrada Cipolla, nel territorio di Noto, in un primo momento avrebbero coinvolto un solo veicolo salvo poi propagarsi verso le altre ma in totale le macchine totalmente distrutte sono 5, come riporta il corriereelorino.

Le indagini

Il primo a provare ad arginare l’incendio è stato il proprietario, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno poi arrestato il rogo. Sul caso, sono state aperte le indagini da parte dei carabinieri.

Rogo a bar di Palermo

Un incendio ha danneggiato il bar La Cassatella, in viale Regione Siciliana a Palermo. Il rogo, avvenuto nelle cucine, a quanto pare è stato provocato da un guasto al termostato di una friggitrice, a ha danneggiato il bar che tra l’altro si trova sotto una casa di riposo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Il locale è stato momentaneamente chiuso, ma gli impiegati sono all’opera per ripulire e riaprire quanto prima l’attività.