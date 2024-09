I controlli dei carabinieri proseguiranno

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo dei circoli ricreativi e attività commerciali nelle contrade di Ciavolo e Strasatti, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 21 ciclomotori ivi presenti risultati sprovvisti di targhe e dei documenti previsti per la circolazione su strada. I mezzi sono stati affidati alla Polizia Municipale di Marsala per la successiva rottamazione in quanto “rifiuti speciali”.

Controlli anche a Palermo

Controlli anche nelle settimane scorse nel centro della movida palermitana. I servizi interforze hanno interessato l’asse di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’arco di Porta Nuova e piazza Villena, nucleo centrale del percorso “Arabo-Normanno”.

Il tratto stradale è stato pattugliato e presidiato da agenti, carabinieri e finanzieri e agenti della polizia municipale. Complessivamente, sono state identificate 85 persone, controllati 61 veicoli, accertate 45 violazioni del codice della strada, effettuate attività ispettive all’interno di 5 esercizi commerciali e registrata la presenza di un lavoratore non in regola.

E’ stato accertato una mancata emissione di scontrino fiscale, e una mancata installazione del verificatore fiscale. Sono stati fermati i conducenti di 8 velocipedi che, grazie anche alla consulenza tecnica di personale della motorizzazione civile, sono risultati modificati così da alterarne le prestazioni. Al riguardo sono state effettuate pesanti sanzioni e si è proceduto al sequestro dei mezzi.

Scoperti moto e scooter rubati

Un locale abbandonato con 4 tra moto e scooter rubati. A scoprirlo a Borgo Vecchio, precisamente in via Conte Ruggero all’angolo con via Empedocle, sono stati poliziotti della volante del commissariato Libertà e quelli della volante Porto della questura. Tre dei mezzi sono già stati restituiti ai loro proprietari.

All’interno della rimessa c’erano una Bmw Gs appartenente ad un turista brasiliano e rubata il 19 agosto scorso, una moto da cross Yamaha 250 e due scooter, un Honda Sh e un Piaggio Liberty 200, quest’ultimo rubato ad ottobre dell’anno scorso