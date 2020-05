Fatti accaduti ad Augusta

Gli agenti del commissariato di polizia di Augusta hanno arrestato Damiano Giuffrida, 24 anni, e Salvatore Barravecchia, 21 anni, di Augusta, accusati del furto di ciclomotori. Sono stati raggiunti dalle ordinanze di misura cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa su richiesta dei magistrati della Procura di Siracusa.

L’arresto a Barravecchia è stato notificato in carcere, dove è detenuto per altre ragioni, mentre il complice si trovava ai domiciliari, anche lui per un altro reato ma, come disposto dal gip, è stato trasferito in cella. Ad incastrare i due presunti ladri, sono state le telecamere di sicurezza delle zone in cui si sono registrati i furti degli scooter, denunciati dai proprietari. La scansione delle immagini ha permesso agli agenti del commissariato di polizia di Augusta di risalire all’identità dei giovani, piuttosto conosciuti alle forze dell’ordine.

Nell’ambito di un’altra operazione, scattata a Noto, la polizia ha denunciato due giovani, rispettivamente di 19 e 21 anni, già conosciuti alle forze di polizia, per il reato di danneggiamento aggravato. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il 10 aprile gli indagati avrebbero danneggiato le telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni, dopo avere spento le luci dell’illuminazione pubblica. “I due sono stati sanzionati, altresì, per aver violato le disposizioni sul contenimento sanitario” spiegano dalla Questura.