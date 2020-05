Bloccati ad Ortigia

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato una giovane coppia accusata del furto in una casa vacanze, situata ad Ortigia, il centro storico del capoluogo. Sono ai domiciliari, così come disposto dalla Procura, Jonathan Tribastone, 28 anni, disoccupato, con precedenti penali, ed una donna, incensurata, che sono stati bloccati dai militari prima di potersi dileguare con la refurtiva: sono accusati di furto aggravato.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, i due presunti ladri, dopo aver forzato la porta di ingresso della struttura, si sono introdotti nel locale al fine di svaligiarlo ed avrebbero sistemato la refurtiva in alcune buste, del resto erano abbastanza convinti di agire senza problemi, tenuto conto che l’emergenza sanitaria ha di fatto paralizzato il turismo. Insomma, non si sarebbero aspettati i carabinieri della stazione di Ortigia che, però, avrebbero ricevuto alcune segnalazioni.

“I militari dell’Arma, infatti, transitando nei pressi della casa vacanze hanno notato che la porta d’ingresso era socchiusa e, insospettiti sono entrati nell’alloggio cogliendo i due topi d’appartamento letteralmente con “le mani nel sacco”. A nulla è valso il loro tentativo di fuga verso il tetto, in quanto i carabinieri li hanno prontamente bloccati ed accompagnati in caserma per le formalità di rito” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.Il giovane aveva nella sua disponibilità un portafoglio che, secondo gli inquirenti, è di provenienza furtiva. Per questo motivo il Tribastone è stato denunciato anche per ricettazione.

Ad Augusta, invece, i carabinieri hanno denunciato un trentottenne ed un ventinovenne che avevano con se 18 grammi di marijuana. I due, dalle informazioni in possesso delle forze dell’ordine, sono stati intercettati a bordo di una macchina, poi fermata per un controllo. A Carlentini, un ventunenne è stato deferito in Procura per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio: aveva con se 5 grammi di marijuana, suddivisa in 5 differenti involucri.