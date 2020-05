Avanzata la proposta di sospensione dell’attività commerciale

I Carabinieri della Stazione di Carlentini (SR) hanno sospeso l’attività di un emporio di vendita di generi non alimentari poiché non autorizzato all’apertura. La scoperta è avvenuta nel corso dei quotidiani servizi finalizzati al rispetto delle disposizioni sul contenimento della pandemia da Coronavirus.

In base alle disposizioni governative vigenti per il contenimento del Covid19, i militari dell’Arma hanno verificato che l’attività svolta dall’esercizio commerciale non era ricompresa tra i codici ATECO autorizzati all’apertura. Pertanto, oltre alle sanzioni elevate, hanno avanzato proposta di sospensione dell’attività commerciale, che decorrerà dalla data in cui la tipologia commerciale cui appartiene, potrà riaprire.