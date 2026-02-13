La Polizia di Stato ha sequestrato 2767 pillole di ecstasy, per complessivi 1200 grammi, destinate alle piazze di spaccio di Mazara del Vallo e dei comuni immediatamente limitrofi.

L’ecstasy era in casa, a Mazara del Vallo, di una giovane di origini tunisine ma cittadina italiana, madre di due figli minorenni, arrestata per detenzione di droga e posta ai domiciliari dal gip su richiesta del pm di Marsala. Alla donna, con precedenti per contrabbando, gli investigatori della Squadra mobile di Trapani sono giunti grazie a servizi di osservazione, avviati dopo informazioni confidenziali.

Le pasticche – dice la questura di Trapani – sono state verosimilmente prodotte nei Paesi bassi (alcune riportano la sigla NL), allo stato principale produttore in Europa, e potrebbero essere giunta via terra. Le pillole, sequestrate hanno colore e forme diverse: alcune, di colore rosa, riproducono il volto di Hello Kitty, altre, di colore azzurro, quello di Homer Simpson.