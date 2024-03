I controlli a Trapani dei carabinieri del Nil

Quattro denunciati e circa 70 mila euro di multe. E’ il bilancio di una serie di controlli ad attività commerciali e aziende della provincia di Trapani, eseguiti dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro.

In particolare, i titolari di una falegnameria e di un’azienda di allevamento di ovini e caprini non avrebbero redatto il documento di valutazione dei rischi, non avrebbero nominato il medico competente e avviato i lavoratori alla sorveglianza sanitaria, non avrebbero fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale e avrebbero omesso il posizionamento della cassetta medica di pronto soccorso e dei dispositivi antincendio. Per ciascuna azienda sono state elevate sanzioni di circa 20mila euro.

Inoltre, al titolare dell’azienda di allevamento è stata contestata anche la presenza di due dipendenti non in regola e una sanzione in più di circa 6mila euro. I titolari di due aziende di commercializzazione di materiale ligneo non avrebbero installato i dispositivi acustici durante la manovra dei mezzi e avrebbero attivato impianti di videosorveglianza privi di autorizzazione. Per ciascuna azienda sono state elevate sanzioni di circa 10mila euro.