Slitta il festival letterario di maggio ma 38°parallelo va in streaming con “Anche da qui”

Redazione di

24/03/2020

Giunto quest’anno alla sua IV edizione, anche il Festival letterario che avrebbe dovuto svolgersi a Marsala dal 20 al 24 maggio è stato rinviato. In attesa di poter fissare una prossima data, 38°parallelo propone un format sulla propria pagina facebook. “E’ il nostro modo per reagire al silenzio in questi giorni d’emergenza – spiega il Direttore Artistico Giuseppe Prode – 38° parallelo si è riorganizzato, per far compagnia agli utenti sui social con degli incontri digitali, ma si tratta comunque di un’operazione culturale che differisce dalla IV Edizione del festival, e non si vuole sostituire ad essa. Intanto prende il via “Anche da qui”, ma siamo fiduciosi che ci ritroveremo a Marsala per la IV edizione”. “Anche da qui” è il format che andrà in diretta live streaming sulla pagina Facebook “38° parallelo” dal 23 marzo e fino al 5 aprile. L’idea nasce dal desiderio di dare un contributo concreto all’attività culturale Italiana in questo momento critico, oltre che per mantenere vivo il lavoro di questi mesi e che sarebbe sfociato nel Festival e anche per continuare ad esserci per chi segue l’evento ormai da 4 anni. Anche da qui si svilupperà in un calendario di 7 appuntamenti, sempre in forma di conversazioni a due che, contrariamente a quanto accade nel Festival, non ruoteranno intorno ad un libro, ma prenderanno spunto dall’attuale momento storico. Protagonisti saranno alcuni dei testimoni delle precedenti edizioni, tra questi, Massimo Bray, Gaetano Savatteri, Giacomo Di Girolamo, Piero Melati, Stefano Allievi, Paola Dubini, Anna Fici, Gianluca Caporaso, Sergio Olivotti.

