Durante la notte un elicottero HH139B dell’82° Centro S.A.R. (Search and Rescue) di Trapani è decollato per soccorrere un uomo colto da malore a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, a 240 kilometri dalle coste Siciliane, in pieno Mar Tirreno Meridionale.

Coordinamento e avvio delle operazioni di soccorso

La richiesta di missione MEDEVAC (Medical Evacuation) è stata attivata dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) su richiesta del MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) della Capitaneria di Porto di Palermo. L’elicottero è decollato all’una di notte e dopo 40 minuti di navigazione, ha raggiunto la nave e iniziato le operazioni di soccorso. L’equipaggio ha calato l’aerosoccorritore e la barella sul ponte della nave, soccorrendo il paziente in collaborazione col medico di bordo. Una volta messo in sicurezza sulla barella, il paziente e l’aerosoccorritore sono stati recuperati dall’operatore di bordo all’interno dell’elicottero.

Completamento del salvataggio e trasporto in ospedale

Con un verricello successivo, l’aerosoccorritore ha recuperato dalla nave il medico e la figlia del paziente, completando tutte le operazioni in sicurezza in un totale di circa 40 minuti. L’equipaggio ha lasciato la zona di intervento alle ore 2:20 e si è diretto all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove ha affidato il paziente alle cure del servizio medico, completando le operazioni in due ore di volo. L’elicottero è successivamente rientrato presso la base aerea di Trapani, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale.

L’importanza del 15° Stormo e dell’82° Centro SAR

L’82° Centro SAR di Trapani dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.