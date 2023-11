Un uomo nella caduta aveva battuto la testa

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani hanno soccorso e salvato la vota ad un 73enne colpito da un malore. L’uomo si è sentito male mentre passeggiava per le vie del centro. Alle 6,30 del mattino i militari dell’Arma erano impegnati in un servizio di pattuglia nel centro di Trapani. Hanno notato in via Ammiraglio Staiti, nei pressi dell’imbarco degli aliscafi, un uomo che barcollava sul marciapiede. Il 73enne proprio davanti ai loro occhi è caduto a terra dietro una colonna di un palazzo. Il provvidenziale intervento dei carabinieri, fortunatamente presenti in quel momento in cui la strada risultava deserta, ha permesso il tempestivo arrivo dei soccorsi.

Fuori pericolo, ha ringraziato i militari

L’uomo, a seguito della caduta causata dal malore, aveva sbattuto la nuca perdendo molto sangue ed è stato letteralmente salvato dai militari. All’arrivo dei soccorsi, uno dei carabinieri saliva a bordo dell’ambulanza con il 73enne mentre l’altro collega, alla guida dell’autovettura di servizio, consentiva di raggiungere nel minor tempo possibile il pronto soccorso dell’ospedale trapanese. Dopo il ricovero in codice rosso e qualche ora di attesa è arrivata la notizia da tutti sperata. Grazie al tempestivo intervento di carabinieri e del personale medico l’uomo non era più in pericolo di vita. Il 73ene è già rientrato a casa dopo gli accertamenti ed ha voluto ringraziare di persona i carabinieri che gli hanno prestato soccorso.

L’uomo salvato nel Palermitano

Nei giorni scorsi c’è stato un latro salvataggio di una vita in extremis. Un uomo stava giocando a calcetto a Ustica, nel Palermitano, quando si è sentito male e ha chiesto aiuto alla guardia medica. Poco dopo il suo cuore ha smesso di battere ed è caduto per terra. Sono stati lunghi minuti terribili per un 44enne, nato a Palermo ma che vive nell’isola da anni con la famiglia. Il medico in servizio ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco e ha lanciato l’allarme alla sala operativa del 118. E’ stato inviato l’elisoccorso con un medico rianimatore a bordo. L’intervento di soccorso salvavita è stato coordinato dal medico della sala operativa Diego Tantillo.

