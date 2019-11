I controlli

Ad Alcamo nel corso di alcuni controlli volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati arrestati Sadio Danphakha e Yero, entrambi senegalesi di 20 anni.

I due sono stati notati aggirarsi a piedi per le vie del centro cittadino apparentemente senza meta.

Tale comportamento è apparso immediatamente ambiguo. I sospetti dei militari sono stati confermati quando, poco dopo, hanno assistito alla cessione di due dosi di stupefacente in cambio di denaro tra i due senegalesi e un ragazzo del posto.

A quel punto i militari hanno fermato acquirente e spacciatori, nonostante il vano tentativo di questi ultimi di far perdere le proprie tracce scappando a piedi nel dedalo di vie cittadine. Nel corso delle successive operazioni di perquisizione, sia personale che domiciliare, sono stati rinvenuti complessivamente 60 grammi di hashish suddivisi in 91 stecche, già pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio. I giovani avevano con loro, inoltre, circa 200 euro in banconote di vario taglio di cui non erano in grado di giustificare la provenienza, e ritenute provento dell’attività illecita. Tutta la sostanza stupefacente ed il denaro rinvenuti sono stati posti sotto sequestro mentre il giovane acquirente, un ragazzo alcamese incensurato che ha da poco compiuto 19 anni, è stato segnalato alla Prefettura di Trapani quale assuntore di sostanze stupefacenti.