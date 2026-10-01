Grande attesa per il “Triangolare del Cuore”, la Festa dello Sport, Solidarietà e Sicurezza Stradale in programma per sabato 10 ottobre 2026, alle 18.30, presso lo Stadio Misericordia di Valderice.

L’evento vedrà scendere in campo per un grande appuntamento di beneficenza la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, con la partecipazione straordinaria di numerosi artisti di levatura nazionale, che sfideranno la rappresentativa delle Forze dell’Ordine e della AVIS Valderice.

Una serata che unisce spettacolo e impegno sociale: i fondi raccolti saranno destinati a sostenere l’associazione “Teniamoci per Mano ONLUS” e lo sviluppo di progetti dedicati alla prevenzione e alla sicurezza stradale.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Valderice – Assessorato allo Sport e supportata da CONI/ACSI e numerosi partner del territorio.

Tutta la cittadinanza e gli appassionati sono invitati a partecipare numerosi per vivere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della generosità. Chi segna, sogna!