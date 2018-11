per il rispetto delle regole e la trasparenza

“Apprendiamo dagli organi di stampa dell’esistenza di uno sportello edile a Trapani, denominato Ecn, di cui siamo assolutamente all’oscuro e su cui pretendiamo si faccia chiarezza”.

Così affermano Francesco De Martino, Paolo D’Anca e Francesco Tarantino, segretari generali di Feneal Uil Sicilia, Filca Cisl Sicilia e Fillea Cgil Sicilia, in relazione all’apertura di uno sportello edile Cassa nazionale, annunciato ieri a Trapani.

“Suona davvero singolare che le tre sigle sindacali confederali di categoria ignorino chi siano e cosa facciano in questo sportello – continuano De Martino, D’Anca e Tarantino – e per ovvi motivi di tutela dei lavoratori del settore, vogliamo che non ci siano speculazioni di alcun tipo. Questi soggetti che fanno parte, da quanto si legge sui media locali, di questa struttura, non sono firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro. Di cosa si occupano e quali siano gli obiettivi, sono le due questioni sulle quali gli organi competenti devono fare le necessarie verifiche”.

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil sollecitano le associazioni datoriali di categoria a prendere posizione su questa vicenda, facendo fronte comune per il rispetto delle regole e della trasparenza nel settore edile.