Il mese scorso il furto era stato sventato nel Trapanese

Seconda denuncia in meno di un mese per un topo d’appartamento recidivo nel Trapanese. Si tratta di un giovane di origini africane sulle cui tracce erano da tempo i carabinieri.

Lo zaino

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno denunciato il nigeriano che, pochi giorni fa, si era dato alla fuga disfacendosi dello zaino con della refurtiva. I militari dell’Arma inseguirono l’uomo e nel contempo riuscirono a sventare un altro probabile furto.

Il mese scorso un’altra denuncia

Il cittadino di nazionalità africana, secondo le indagini condotte dai militari dell’Arma, sarebbe lo stesso topo d’appartamento che è stato denunciato lo scorso mese di febbraio. A quell’epoca aveva commesso furti in alcune abitazioni di villeggiatura nella frazione di Bonagia. Il 25enne si sarebbe rifugiato all’interno di un’abitazione della zona, nascondendoci anche il materiale trafugato nei vari furti. Intanto la refurtiva rinvenuta all’interno dello zaino è stata riconsegnata agli aventi diritto che ne avevano denunciato il furto.

Il ritrovamento a febbraio

Il mese scorso i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Trapani hanno sventato un furto all’interno di un condominio della via Cesarò, nel comune di Erice Casa Santa. In quell’occasione ritrovata anche la refurtiva che il malvivente stava per portare via. I carabinieri erano impegnati in un normale servizio di prevenzione e repressione di reati predatori e sono stati chiamati a intervenire su richiesta di una donna che sentiva rumori sospetti all’interno del condominio dove abita. L’auto dei militari, in pochi istanti, ha raggiunto l’edificio. I militari hanno notato, al loro arrivo, un uomo straniero che si è dato a precipitosa fuga in direzione dell’ospedale.

L’inseguimento e il ritrovamento del bottino

Ne è nato un in inseguimento durante il quale l’uomo ha abbandonato uno zaino, facendo perdere le proprie tracce. Recuperato lo zaino i carabinieri all’interno hanno rinvenuto abbigliamento, occhiali e materiale per la ricarica di telefoni cellulari. Inoltre all’interno del condominio il personale dell’Arma ha rinvenuto un ulteriore paio di scarpe e un coltello verosimilmente utilizzati dal fuggitivo per il compimento del colpo.

