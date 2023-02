A Trapani

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno sventato un furto all’interno di un condominio della via Cesarò, nel comune di Erice Casa Santa, trovando anche la refurtiva che il malvivente stava per portare via.

La chiamata al 112

I Carabinieri erano impegnati in un normale servizio di prevenzione e repressione di reati predatori e sono stati chiamati a intervenire su richiesta di una donna che sentiva rumori sospetti all’interno del condominio dove abita. L’auto dei militari, in pochi istanti, ha raggiunto l’edificio notando, al loro arrivo, un uomo straniero che si è dato a precipitosa fuga in direzione dell’ospedale.

L’inseguimento e il ritrovamento del bottino

Ne è nato un in inseguimento durante il quale l’uomo ha abbandonato uno zaino, facendo perdere le proprie tracce. Recuperato lo zaino i Carabinieri all’interno hanno rinvenuto abbigliamento, occhiali e materiale per la ricarica di telefoni cellulari. Inoltre all’interno del condominio il personale dell’Arma ha rinvenuto un ulteriore paio di scarpe e un coltello verosimilmente utilizzati dal fuggitivo per il compimento del colpo. Ora continuano le ricerche dell’uomo da parte dei Carabinieri che è riuscito a dileguarsi nonostante l’inseguimento.

A Mazara ritrovata auto rubata al Comune rubata

Ritrovata a distanza di pochi giorni l’auto rubata al Comune di Mazara del Vallo, nel Trapanese. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Mazarese hanno rinvenuto il mezzo. Si tratta di una Fiat Panda in uso ai dipendenti del Comune, rubata una settimana fa dal magazzino comunale di via Trapani. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato ieri mattina l’auto parcheggiata in viale Svizzera. Hanno constatato che il numero della targa coincideva col mezzo da ricercare.

I rilievi e la restituzione Gli autori del furto avevano rubato l’auto la notte tra il 21 e il 22 febbraio. Dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso del magazzino di via Trapani, si sono introdotti all’interno del impossessandosi del mezzo. I militari dell’arma hanno effettuato all’interno dell’auto i necessari rilievi alla ricerca di qualche traccia lasciata dai malintenzionati. La Panda è stata quindi restituita all’ente comunale mentre proseguono le indagini mirate a risalire all’autore del furto