Il mezzo posteggiato nella stessa città di Mazara del Vallo

Ritrovata a distanza di pochi giorni l’auto rubata al Comune di Mazara del Vallo, nel Trapanese. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Mazarese hanno rinvenuto il mezzo. Si tratta di una Fiat Panda in uso ai dipendenti del Comune, rubata una settimana fa dal magazzino comunale di via Trapani. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato ieri mattina l’auto parcheggiata in viale Svizzera. Hanno constatato che il numero della targa coincideva col mezzo da ricercare.

I rilievi e la restituzione

Gli autori del furto avevano rubato l’auto la notte tra il 21 e il 22 febbraio. Dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso del magazzino di via Trapani, si sono introdotti all’interno del impossessandosi del mezzo. I militari dell’arma hanno effettuato all’interno dell’auto i necessari rilievi alla ricerca di qualche traccia lasciata dai malintenzionati. La Panda è stata quindi restituita all’ente comunale mentre proseguono le indagini mirate a risalire all’autore del furto.

L’indagine lampo a Valderice

Appena qualche giorno fa sempre nel Trapanese era stata portata avanti un’indagine lampo che aveva permesso di ritrovata un’auto delle Poste rubata qualche ora prima. Ma non è ancora chiuso il caso attorno al singolare furto avvenuto nel Trapanese. Qualcuno ha rubato un’auto di servizio delle Poste mentre era in suo ad un dipendente dell’ente. L’autore di questo gesto potrebbe avere le ore contate. Infatti i carabinieri stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza della zona in cui è avvenuto il furto. Si potrebbe in questo modo riuscire a risalire all’identità del ladro.

Il mezzo seminuovo

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno ritrovato l’auto delle Poste italiane che era stata rubata nei giorni scorsi a Valderice. Si tratta di una Fiat Panda, seminuova e con i loghi di istituto. Il mezzo al momento del furto era in uso a un dipendente delle Poste mentre stava era in servizio. L’auto nel contempo è stata già restituita all’azienda. La centrale operativa si era messa in moto dopo la segnalazione da parte del dipendente postale. Denunciava per l’appunto il furto dell’auto di servizio da parte di un uomo con un giubbotto azzurro e cappuccio nero. Il reato si consumava nella centralissima via Vespri. Il malvivente ha avuto vita facile perché l’auto era stata lasciata momentaneamente incustodita e con le chiavi inserite. In poco tempo, a seguito di una rapidissima indagine, veniva rintracciata l’auto a Trapani, in zona Villa Rosina.

