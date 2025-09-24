Ryanair torna a fare base a Trapani. Da gennaio un aeromobile “dormirà” negli hangar di Birgi ma soprattutto è l’inizio di un nuovo rilancio che ha come obiettivo raggiungere un milione e mezzo di passeggeri nel terzo aeroporto dell’isola.

Le prime anticipazioni

Secondo le prime anticipazioni, la ripartenza è attesa per gennaio del prossimo anno, il 2026 quando Ryanair baserà un aeromobile fisso a Birgi, con un operativo che prevede collegamenti diretti con Venezia, Torino, Bergamo, Bologna, Londra e Pescara. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: circa un milione e mezzo di passeggeri l’anno ma puntando ad un ulteriore allargamento del traffico e delle rotte già dalla programmazione estiva 2026.

La soddisfazione di Schifani

Soddisfatto il Presidente della Regione Renato Schifani che ha sottolineato con un video sui social la presentazione delle nuove tratte di oggi. Un effetto dovuto alla cancellazione della tassa comunale sugli aeroporti minori, quelli al di sotto dei 5 milioni di passeggeri. Si tratta di un’euro e mezzo a persona per compensare il quale la Regione ha impiegato 15 milioni di euro dal proprio bilancio destinati ai comuni che avrebbero perso questo introito. tanto è bastato a Ryanair a far ripartire il proprio impegno sul territorio di Trapani.

Nuovi voli a Palermo

Intanto l’aeroporto di Palermo, dove la tassa resta essendo il secondo scalo dell’isola per traffico, arrivano, invece, nuovi voli di fascia medio alta. Norwegian, la compagnia aerea norvegese, annuncia l’apertura della nuova rotta diretta Palermo-Oslo per la stagione estiva 2026.

Il volo è da oggi in vendita e rappresenta il primo tassello di un piano di sviluppo della compagnia verso l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Norwegian ha deciso di annunciare oggi la rotta per Oslo che sarà operativa dal 20 giugno 2026 con due voli settimanali: mercoledì e sabato.

Con Oslo, la compagnia norvegese opererà tre rotte (le altre due sono Stoccolma e Copenhagen) da e per lo scalo del capoluogo siciliano, inoltre aumenta la capacità per la summer 2026.

“Norwegian ha deciso di investire sul territorio palermitano e sulla Sicilia – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo – Il nuovo volo è un buon segnale per lo scalo palermitano, che in questo modo aumenterà il ventaglio delle offerte per la prossima stagione estiva – conclude Battisti -, ma è anche una rotta importante, e spero che presto ne seguiranno altre, che conferma quanto Palermo sia attrattiva sullo scenario internazionale”.

Il nuovo volo è visto da Gesap come una grande occasione di sviluppo dell’incoming turistico che, di conseguenza, si trasforma in crescita economica per la Sicilia.

”È sempre emozionante lanciare nuove rotte – dice Magnus Thome Maursund, chief commercial officer di Norwegian – La Sicilia è già una destinazione popolare tra i nostri clienti grazie alle splendide città e cittadine dell’isola, alle meravigliose spiagge, all’architettura e ai suggestivi dintorni. Siamo certi che la rotta diretta per Palermo sarà molto apprezzata e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo ai nostri passeggeri”.